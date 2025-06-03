烏克蘭偷運無人機襲俄羅斯基地　美媒：烏方改寫戰爭規則

烏克蘭6月1日通過偷運無人機進入俄羅斯，對其空軍基地進行遠距離襲擊，對俄軍造成嚴重破壞。《華盛頓郵報》隨後發布一篇文章，將此次襲擊與二戰日本空襲珍珠港相比較，表示烏克蘭改寫戰爭規則，並暴露出全球空軍基地一大弱點。



文章題為《烏克蘭剛剛改寫了戰爭規則》，作者Max Boot是《華郵》專欄作家，也是美國外交關係協會（CFR）高級研究員。

美軍基地受襲：歷史上最著名的美軍基地遇襲事件，當屬1941年12月發生的珍珠港事件，當時日本向美國珍珠港海軍基地發動突襲，導致約2400美國人殉職。圖為事件中美國軍艦被炸毀。（Getty Images）

他提到日本1941年空襲夏威夷珍珠港，改寫戰爭規則。此前美國人形容夏威夷是「堅不可摧的堡壘」（impregnable fortress），但卻被日軍飛機從航空母艦起飛、偷渡太平洋，擊沉或毀壞328架美國飛機和19艘海軍艦艇。事件標誌着航空母艦在海戰中佔據主導地位。

烏克蘭人則使用數萬美元建造無人機群，並用貨車偷運入俄羅斯，通過遠程操控擊毀俄軍價值20億美元的載人飛機。Max Boot類比兩個事件，稱其代表着兩種曾經的主流武器系統的過時：當年的戰艦，和如今的載人飛機，都被更低成本、更小規模的武器擊垮。

同時文章指烏克蘭揭示一個弱點，「會令世上每一位將軍夜不能寐」，文章認為若果烏克蘭人都能在俄羅斯般的軍警國家（police state）主要空軍基地附近偷偷部署無人機，其他國家也難以阻止，甚至稱「如何預防中國人對美國空軍基地如此做？或巴基斯坦人對印度空軍基地？」

Max Boot表示，這將需要對反無人機系統展開大規模投資：「那些以為用電網和哨所就能確保空軍基地安全的軍隊，現在必須認真考慮廉價、無所不在的無人機帶來的空中威脅。」