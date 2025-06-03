瞞過美國情報網突破俄羅斯安全網　烏克蘭無人機襲擊何以震驚四方

儘管俄烏雙方對於蜘蛛網行動造成的損失有不同解讀，但都無法掩蓋一個事實，烏克蘭用無人機成功對俄羅斯境內多個軍事基地發動了襲擊。

這次行動佈局的周期長達18個月之久，沒有美國和歐洲的參與，是烏克蘭獨立完成的。且事發後美國總統特朗普第一時間說美國不知情。能夠瞞過美國，證明了烏克蘭保密能力極強，仍然有完備的軍事運作體系。

俄烏衝突三年多來，烏克蘭已經千瘡百孔，仰賴美國和歐洲的支持，被動之態世人皆知。但這次行動讓各方看到了烏克蘭的韌性。

2025年6月1日，烏軍對俄羅斯軍事基地發動無人機襲擊。烏方事後透露，他們將無人機藏在木製棚屋屋頂內，利用貨車偷運進俄羅斯境內，再操控無人機從貨車頂部升起、襲擊俄軍機場。後有網傳影片顯示，疑似俄羅斯民眾爬上貨車車頂，拆毀烏軍無人機。（X/ @FactNews890604）

從一度攻進俄羅斯庫爾斯克州，到現在對5個俄空軍基地和1個俄核潛艇基地進行襲擊，烏克蘭有能力對俄羅斯的安全造成困擾，用意不是持續打下去，而是告訴俄羅斯烏克蘭手裏仍然有牌，俄羅斯必須重視同烏克蘭長期處於戰爭敵對狀態的後果。

烏克蘭此次襲擊沒有使用傳統遠距離攻擊大殺器，甚至沒有使用軍工類無人機。使用的是普通小型FPV無人機，速度低而且體型很小。這種無人機在烏克蘭國內的生產非常普遍，普通市民可以領取零部件，組裝完後交付給官方賺取手工費用補貼家用。

烏軍在這些無人機中設置了AI程序，專門攻擊俄羅斯圖-22、圖-95、圖-160等轟炸機，這一技術並非絕技。無人機被藏在偽裝的卡車內，通過遙控掀開車頂後起飛，利用俄本地移動網絡傳輸即時畫面，並配備部分自動打擊能力。將這種低敏感度的無人機用送到進俄羅斯不需要高超的技巧。戰時大型防空雷達一般無法識別這些無人機。

圖為2025年6月1日，網上流傳烏克蘭無人機襲擊俄羅斯軍事機場的畫面。（X截圖）

利用普通無人機深入數千公里的俄羅斯戰略腹地進行襲擊，本質上是一次全新的戰爭形態。阻止如此普通的商用無人機入境談何容易，戰時打擊識別這些無人機並非易事。當滲透手段並不高超，遙控技術沒有特別的門檻時，傳統的戰略縱深已經無法塑造有效的安全地帶。

更為重要的是烏克蘭的這種無人機襲擊方式模仿起來並不難，只要將無人機事先存放在指定地點，戰時遙控啟動就能完成集結和對目標的攻擊。俄羅斯本土防衛體系被突破，是傳統安全規則在全新戰爭情景下的失效。任何一個致力於國家安全的國家都要重視這一全新變化。