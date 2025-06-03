波蘭總統大選疑歐派學者勝出 總理：6.11舉行對內閣信任投票
撰文：莊勁菲
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波蘭疑歐派候選人納夫羅茨基（Karol Nawrocki）周日（6月1日）擊敗自由派候選人恰斯科夫斯基（Rafal Trzaskowski）勝出總統選舉後，總理圖斯克（Donald Tusk）周一表示，國會11日將對內閣進行信任投票，以鞏固其中左翼聯盟。
歷史學家納夫羅茨基持歐洲懷疑論，他獲美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）支持，納沃羅基近幾個月的競選活動以承諾優先考慮波蘭人的需求，而非烏克蘭戰爭移民或難民，這符合特朗普的「讓波蘭再次偉大」言論。
納夫羅茨基在大選中略微勝過圖斯克陣營的華沙市長恰斯科夫斯基。路透社報道指，這對波蘭政府鞏固親歐立場的努力是一個打擊，他可能會利用總統否決權來阻撓圖斯克的自由主義政策議程。
圖斯克表示：「這次（信任）投票並非為延續我們之前的做法，因為我們知道有些事情可以做得更好、更快。這意味着新的動力。」
政治觀察家表示，圖斯克落選在一定程度上表明民眾對其政府在兌現18個月前助其上台的競選承諾方面日益不滿。 5月底的一項波蘭中央調查顯示，只有32%的波蘭人支持現任政府。
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