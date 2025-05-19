波蘭總統選舉｜親歐派、圖斯克黨友險勝　次輪與右翼PiS對手對決

波蘭5月18日舉行總統選舉。票站民調顯示，沒有候選人獲得超過半數選票，料由得票最多兩位候選人進入第二輪投票。民調顯示，中間派公民聯盟（Civic Coalition）候選人、現任總理圖斯克（Donald Tusk）的黨友恰斯科夫斯基（Rafal Trzaskowski）輕微領先，得票多於法律與正義黨（PiS）支持的民族主義候選人納夫羅茨基（Karol Nawrocki）。



圖為2025年5月18日，波蘭舉行總統選舉，獲法律與正義黨（PiS）支持的民族主義候選人納夫羅茨基（Karol Nawrocki）料躋身第二輪投票。（Reuters）

對手獲右翼政黨PiS支持

根據益普索（Ipsos）的票站民調結果，屬於親歐派的華沙市長恰斯科夫斯基，以得票30.8%最多；獲法律與正義黨（PiS）支持的民族主義歷史學家納夫羅茨基，料得票29.1%。

一旦結果獲得確認，兩人將在6月1日的次輪投票對決。恰斯科夫斯基稱勝利已很接近，面前還有很多工作要做，呼籲支持者要有決心。 納夫羅茨基則表示，有信心在第二輪選舉中獲勝。

圖為2025年5月18日，波蘭舉行總統選舉，現任總理圖斯克 (Donald Tusk) 和妻子投票。 （Agencja Wyborcza.plAgencja Wyborcza.pl/Michal Ryniak/via REUTERS）

結果左右總理圖斯克施政

這次總統選舉被視為現任總理、公民聯盟領袖圖斯克（Donald Tusk）政府的「生存之戰」，結果將決定波蘭是維持圖斯克設定的親歐洲路線，還是向支持美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的民族主義崇拜者靠攏。

在波蘭，總統擁有否決法律的權力。如果恰斯科夫斯基當選總統，將協助圖斯克政府落實政策，包括推翻PiS正推行的司法改革，外界一直認為，該改革旨在破壞法院獨立性。

但如果由納夫羅茨基獲勝，當前的政治僵局將會持續下去。自圖斯克2023年就任以來，其政府多項重要政策均被隸屬PiS的總統杜達（Andrzej Duda）否決。