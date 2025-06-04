韓國大選｜李在明當選總統　誓提振經濟穩定政局

韓國第21屆總統選舉周二（3日）正式投票，投票時間為上午6時（香港時間上午5時）至下午8時（香港時間下午7時）。國民力量黨總統候選人金文洙4日凌晨在完成大部份點票後認敗，並祝賀對手共同民主黨候選人李在明獲勝。票站在當地時間清晨5時完成點票，李在明以49.42%得票率當選新任韓國總統，超過金文洙8.27個百分點。



韓聯社報道，李在明當晚在首爾的家門口感謝選民投票支持，隨後乘車來到國會發表勝利演講，他表示在正式當選後，將盡全力提振韓國經濟與民生，還指將與朝鮮展開對話，以盡快穩定局勢，並「找到一條合作、共同繁榮的道路」。韓國政壇與社會因前總統尹錫悅在去年宣布戒嚴後震蕩，李在明今次演講還呼籲國民要彌合分歧，攜手共進。

金文洙在國民力量黨總部舉行的記者會上發表演講承認敗選，他表示將「謙卑地接受人民的選擇」，對支持自己的選民致謝，並祝賀李在明當選總統。

2025年6月4日，韓國首爾，圖為新任總統李在明伉儷在國會前向支持者鞠躬致意。（Reuters）

或提名競選助理金民錫擔任總理

韓聯社引述消息人士指，預計李在明會提名旗下競選團隊中的首席競選助理金民錫（김민석，Kim Min-seok，暫譯），擔任總理一職。金民錫今年61歲，此前四度擔任國會議員，被指大力幫助李在明選舉，是共同民主黨的戰略第一把手，亦是「親明派」的核心人物。消息人士還透露，李在明還將提名黨友姜勳植（Kang Hoon-sik，暫譯）擔任總統室長一職，他此前連任三屆國會議員。

韓國1987年改憲實行總統全民直選制，總統由國民直接選舉產生，任期5年，不得連任。今次選舉是韓國自1987年以來第二次在總統缺位情況下選舉總統，投票率為79.4%，創下自1997年以來韓國總統大選的新高。當選總統無交接期，中央選舉管理委員會4日正式確認，當選總統會在勝選後立即就職。