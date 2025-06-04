調查指美國去年反亞太裔情緒加劇　過半稱遭仇恨襲擊

一項調查報告發現，美國去年針對亞太裔群體的仇恨現象進一步加劇，超過半數的受訪亞太裔居民說曾遭遇仇恨攻擊，其中年輕人遭遇仇恨攻擊佔比高達74%。



美國「停止仇恨亞裔美國人與太平洋島居民聯盟（Stop AAPI Hate）」周一（6月2日）發布的調查報告顯示，在激烈的2024年選舉年中，53%的受訪亞太裔居民說曾遭遇仇恨攻擊，比2023年的49%來得高，同比增加了四個百分點。

其中，18歲至29歲的年輕人遭遇仇恨攻擊的比率高達74%，最常見的仇恨行為包括騷擾和制度性歧視，分別占這些事件的48%和24%。

報告也發現，70%遭遇仇恨行為的人表示經常感到壓力，59%經常感到焦慮，有83%的受訪者對美國當前的種族氛圍感到擔憂。

報告強調，在美國現政府反移民議程推動下，反移民情緒已成為全美範圍內針對亞太裔群體仇恨攻擊的驅動因素，「種族主義和仇外心理持續威脅着亞太裔美國人的安全和福祉。」

報告講述了一些亞太裔居民遭受騷擾的經歷，他們在公共場合被質疑在美居留身份和合法地位，被騷擾者叫喊「滾回你來的地方」，並遭到帶有種族主義色彩的辱罵。

這項調查由芝加哥大學在今年1月完成，共有1600名美國亞太裔成年人參與。

美國大選：圖為2024年11月5日，紐約市選民在投票站投票。（Reuters）

該報告的發布恰逢美國司法部決定取消超過8.1億美元（約64億港元）的公共安全撥款，這將影響數百個致力於制止仇恨犯罪、預防仇恨暴力和支持受害者的社會組織。

本文獲《聯合早報》授權轉載

