調查指美國去年反亞太裔情緒加劇 過半稱遭仇恨襲擊
撰文：聯合早報
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一項調查報告發現，美國去年針對亞太裔群體的仇恨現象進一步加劇，超過半數的受訪亞太裔居民說曾遭遇仇恨攻擊，其中年輕人遭遇仇恨攻擊佔比高達74%。
美國「停止仇恨亞裔美國人與太平洋島居民聯盟（Stop AAPI Hate）」周一（6月2日）發布的調查報告顯示，在激烈的2024年選舉年中，53%的受訪亞太裔居民說曾遭遇仇恨攻擊，比2023年的49%來得高，同比增加了四個百分點。
其中，18歲至29歲的年輕人遭遇仇恨攻擊的比率高達74%，最常見的仇恨行為包括騷擾和制度性歧視，分別占這些事件的48%和24%。
報告也發現，70%遭遇仇恨行為的人表示經常感到壓力，59%經常感到焦慮，有83%的受訪者對美國當前的種族氛圍感到擔憂。
報告強調，在美國現政府反移民議程推動下，反移民情緒已成為全美範圍內針對亞太裔群體仇恨攻擊的驅動因素，「種族主義和仇外心理持續威脅着亞太裔美國人的安全和福祉。」
報告講述了一些亞太裔居民遭受騷擾的經歷，他們在公共場合被質疑在美居留身份和合法地位，被騷擾者叫喊「滾回你來的地方」，並遭到帶有種族主義色彩的辱罵。
這項調查由芝加哥大學在今年1月完成，共有1600名美國亞太裔成年人參與。
該報告的發布恰逢美國司法部決定取消超過8.1億美元（約64億港元）的公共安全撥款，這將影響數百個致力於制止仇恨犯罪、預防仇恨暴力和支持受害者的社會組織。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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