被要求拆賣Chrome　Google反對　稱將損害用戶私隱和安全

美國司法部5月9日結束對Google公司在搜尋引擎壟斷問題的聽證會。為解決該問題，政府提出幾項措施，包括要求Google出售其Chrome網絡瀏覽器，並與競爭對手共享專有數據。Google則表示，政府的提議將危及消費者喜愛的產品，並危及網絡瀏覽的私隱和安全。



《紐約時報》報道，聯邦法官去年8月裁定Google因向Apple、三星（Samsung）、Mozilla等公司支付數十億美元，以自動將其作為搜尋引擎出現在瀏覽器和智能手機上，而違反反壟斷法。法官還裁定，Google的壟斷地位使其能夠提高部分搜索廣告的價格，進一步增強其不公平優勢。

2020年6月18日，圖為美國科技公司Google旗下瀏覽器Chrome的標誌。（Reuters）

聯邦法官上個月召開聽證會，以確定如何最好解決搜尋壟斷問題。Google、其在搜尋引擎領域的競爭對手，以及多間AI公司出席聽證會。

在聽證會上，包括OpenAI和Perplexity在內的幾家Google競爭對手表示，若Chrome被出售，他們願意收購。所取得Google搜尋和廣告的數據將可供AI使用。

該案預計將於今年8月做出裁決。屆時法官判決結果或對Google、其競爭對手，以及人們在線上搜尋資訊的方式產生重大影響。