拒政府改革要求 特朗普批哈佛大學是個「笑話」：專教仇恨和愚蠢
撰文：聯合早報
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月16日加大力度抨擊哈佛大學（Harvard University），稱這所學校是個「笑話」（Joke），不值得政府資助。
法媒報道，特朗普16日在社交平台Truth Social上批評，哈佛現在已不能再被視為一個令人滿意的學習場所，也不應該被列入任何世界一流大學名單。他直言：「哈佛就是個笑話，它教授仇恨和愚蠢，它不應該再接受聯邦資金。」
此前，聯邦政府已凍結了為哈佛提供的22億美元（約171億港元）的撥款，同時凍結總值6000萬美元的政府合同。
哈佛大學4月初收到美國政府「對付反猶聯合行動小組」的一份清單，要求校方關閉多元化辦公室，並配合移民當局對國際學生的審查。哈佛總值約90億美元的聯邦撥款和政府合同也面對審查。
哈佛11日再收到行動小組的信函，進一步要求校方改革治理、招聘和錄取程序，並審查學生和教職員的觀點。
哈佛校長加伯（Alan Garber）14日正式拒絕有關要求，並向學生與教職員發表公開信說：「不論哪個政黨執政，政府都不應干預私立大學所教授的內容、錄取和聘用的人，以及對哪些領域展開研究和探索。」
白宮還威脅要取消數十所大學和學院的聯邦資助，以抗議它們旨在鼓勵學生和教職員工種族多元化的政策。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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