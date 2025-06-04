李在明今早10時宣誓就任　民調：逾60%韓國人望總統回青瓦台辦公

代表共同民主黨參選的李在明當選韓國新任總統，韓國媒體6月3日（周二）的一項民調結果顯示，近60%的韓國人希望，新總統能回到青瓦台辦公。



根據這項由韓國三大電視台KBS、MBC與SBS進行的聯合民調，當被問及認為韓國下一任總統應該在哪裏辦公時，有58.2%的受訪者選擇了青瓦台。

2013年11月3日，韓國首爾，圖為韓國總統府正門；韓國總統府因其藍色的屋頂瓦片而被外界稱為「青瓦台」。（Getty）

15.4%的人認為，新總統應繼續在前總統尹錫悅使用的龍山總統府辦公，13.9％選擇韓國行政首都世宗市，3.6％選擇首爾市中心的政府大樓，9%表示不確定。

2022年尹錫悅就任後幾個月，便把總統府遷到位於龍山的國防部總部，稱這是為了更接近民眾。 之後，青瓦台便開放給遊客參觀。

這項調查也顯示，36.7％的受訪者認為，2026年的地方選舉是針對憲法改革舉行公投的最佳時機；25%的人支持在2028年國會選舉期間舉行公投，10.8%的人認為應在2028年後才舉行公投。還有20.4%的人表示不確定是否應該舉行公投，7.3%的人認為沒有這個必要。

2025年6月4日，韓國首爾，圖為李在明與妻子在國會前向支持者示意，當選總統。（Reuters）

此外還有超過62%的人認為，推動經濟增長與創造就業將是新政府的首要任務。

本文獲《聯合早報》授權轉載

