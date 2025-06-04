韓國總統大選｜李在明靠推全民基本收入崛起　乘尹錫悅之亂勢上台

韓國前總統尹錫悅去年12月3日突然頒布戒嚴令，其後遭到國會彈劾，並於今年4月4日由憲法法院通過罷免，按照憲法須於60日內選出新總統，大選於6月3日舉行。共同民主黨總統候選人李在明周三（6月4日）在對手國民力量黨總統候選人金文洙認敗後獲勝，當選新任總統。有外國媒體就分析李在明，提到他過往在擔任市長和京畿道知事期間，曾為居民提供全民基本收入（Universal Basic Income）而大獲好評；而在尹錫悅宣布戒嚴令當晚，李在明在網上直播其爬過圍欄，返回國會大樓投票推翻戒嚴令都讓民眾印象深刻。本文將回顧這位極有機會成為新任總統的候選人的主要事蹟。



截至當地時間4日凌晨時間4日1時20分，韓國第21屆總統大選點票率已達80%，共同民主黨總統候選人李在明得票率為48.37%，國民力量黨總統候選人金文洙得票率為43.93%。今次韓國大選的投票率為79.4%，創下自1997年以來韓國總統大選的新高。

李在明出身寒微 年少輟學在工廠打工致殘

據英國廣播公司（BBC）的報道，李在明在其最近出版回憶錄中，將自己的童年形容為「悲慘」。他1963年出生於慶尚北道安東市的一個山村，在家中五個兒子和兩個女兒中排行第五。由於家境困難，他高中就輟學，非法打工。

報道指，李在明曾是一名工廠工人，在一次工業事故中，他的手指被捲入工廠的動力帶；13歲時，他的手腕被一台壓力機壓碎，手臂遭受永久性傷害。

2025年6月2日，韓國首爾，韓國民主黨總統候選人李在明的支持者在的競選集會上歡呼。（Reuters)

李在明其後同等學力測驗，獲準參加高中和大學的入學考試，分別於1978年和1980年通過。他之後攻讀法律專業，並獲得全額獎學金，並於1986年通過了律師資格考試。

此後，李在明擔任人權律師近二十年，2005年進入政界，加入了社會自由主義政黨開放我們黨，該黨是韓國民主黨的前身，也是當時的執政黨。

2010年當選城南市長 任內還清市政府鉅額債務

由於前任市長經常超支，李在明2010年上任時，城南市已負債高達7,000億韓圜（約40億港元）。為了還清債務，李在明採取量入為出的財政政策，並且嚴厲打擊貪腐。

在李在明任內，他曾提議出售市政府大樓，因其認為該大樓使用效率不高，是極大的浪費。

當時有評論指出售大樓可獲得5,000億韓圜的收入，大幅改善城南市的財政。不過，出售市政府大樓需獲得中央政府的同意，難以實現。於是，李在明下令將市政府大樓的部份區域開放給民眾，並設立圖書館、書店、兒童遊樂場、健身房、會議室等等以提高大樓的利用率。

2025年6月2日，韓國首爾，韓國民主黨總統候選人李在明在競選集會上發表演說。(Reuters)

在還清城南市的債務後，李在明大力推行福利政策，向市民「派錢」，此舉遭到當時的總統朴槿惠反對。朴槿惠認為李在明的舉措屬「民粹行為」，還將城南市政府告上法庭。

李在明為此還跑到首首爾光化門廣場，希望透過絕食抗議與總統朴槿惠展開抗爭。此舉令李在明成為首位上街示威抗議的地方民選市長。

2018年當選京畿道知事 抗擊新冠疫情及「派錢紓困」獲好評

2020年3月新冠疫情期間，當韓國因新天地教會聚會而引發第一波疫情時，李在明前往該教會創辦人李萬熙在京畿道的住所，指控他拒絕進行新冠病毒測試或提交教會聚會參加者名單的行為，是妨礙政府追蹤密切接觸者，並警告可能會對他採取法律行動。李萬熙其後服從政府的命令。

2025年5月29日，韓國首爾，韓國共同民主黨總統候選人李在明（左）在投票後離開票站，與支持者合影。（Reuters）

2021年，鑑於新冠疫情帶來的影響，李在明提出向京畿道所有居民提供災難支援金的計劃，與中央政府產生分歧。李在明堅持「派錢紓困」的舉動讓他的民望扶搖直上。

2024年戒嚴令下直播「翻牆」 讓李在明成為下任總統大熱

2024年12月3日晚上10時27分，時任總統尹錫悅在首爾發表緊急講話，指控以共同民主黨為首的國會反對黨同情朝鮮，並透過反國家活動癱瘓政府，宣布全國進入緊急戒嚴狀態。共同民主黨魁李在明在戒嚴令宣布後，在Youtube開始直播自己翻牆進入國會的過程，並表示「戒嚴令」違法、違憲，呼籲韓國民眾前往國會議事堂，保護國會。

2024年12月4日，韓國首爾，國會通過一項動議要求解除總統尹錫悅宣布的戒嚴令後，最大在野黨共同民主黨魁李在明向媒體發表講話。（Reuters）

韓國國會在數小時後投票推翻尹錫悅頒布的戒嚴令。這個事件讓李在明一躍成為反對派的領軍人物，在其後的民調中一直領先國民力量黨的候選人。

韓國憲法法院4月4日宣布，罷免時任總統尹錫悅。李在明由此展開他的競選之路，並於4月9日宣布辭去共同民主黨魁職務，正式參選總統。在4月27日舉行的民主黨總統初選中，他以壓倒性優勢當選為總統候選人。