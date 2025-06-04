習近平會見白羅斯總統盧卡申科　籲共同反霸權、捍衛國際公平正義

據新華社報道，中國國家主席習近平6月4日上午於中南海會見白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。



新華社稱，習近平再次祝賀盧卡申科當選連任總統。習近平指出，中國和白羅斯是真朋友、好夥伴。雙方一直以誠相待、以信相交。兩國傳統友好歷久彌堅，政治互信牢不可破，各領域合作全面推進。中方始終從戰略高度和長遠角度看待和發展中白關係，願同白方一道，推動兩國關係和互利合作行穩致遠。他還稱，雙方要進一步加強在聯合國、上海合作組織等多邊框架內協調和配合，共同反對霸權霸道霸凌，捍衛國際公平正義。

圖為2017年5月，白羅斯總統盧卡申科訪華，與中國主席習近平會面。（Getty）

盧卡申科表示，這是他第15次訪問中國，每一次都真切感受到中方的深情厚誼。白方感謝中方長期以來大力支持和幫助，對中國高度信任，將堅定不移發展對華關係，積極推進對華合作。在國際事務中，中國堅定維護多邊主義，反對單邊主義和制裁施壓，為世界樹立了榜樣。白方深表欽佩，願與中方共同捍衛國際公平正義。

盧卡申科今年1月再次贏得大選、成功連任，此次對中國進行的3天訪問為他本屆任內第一次外訪。

白通社早前報道稱，北京將舉辦白羅斯領導人與中國國家主席之間的「傳統友好家庭會議」。二人將先以一對一形式會晤，然後以非正式的形式討論白中關係的現狀和前景，通過實施聯合項目和促進多邊倡議最大限度地推動兩國關係。