李在明靠日記求婚　第一夫人金惠京曾喊從政就離婚　獻計助登大位

韓國總統大選已塵埃落定，代表共同民主黨的候選人李在明勝選後於6月4日宣誓就任。綜合韓媒報道，李在明當年用撰寫多年的個人日記代替戒指，向如今的第一夫人金惠京求婚成功。在李在明2006年打算競逐城南市長時，金惠京曾拋下：「從政就離婚」的狠話，惟她並沒有兌現這句話，反而默默地在丈夫背後為其出謀獻策。李在明曾表示，擔任城南市長期間向市民提供玩具租借服務的「玩具圖書館」項目，以及為服兵役青年在當兵期間發生意外提供治療費用的保險制度，都是妻子的建議。



據《亞洲日報》報道，金惠京1966年9月12日生於首爾的一個中產家庭，1985年入讀淑明女子大學，主修鋼琴專業。據悉，金惠京與李在明是1990年8月相識。當時剛開設律師事務所的李在明通過相親活動結識金惠京，在第四次約會便向她求婚。

據李在明憶述：「我並沒有送戒指，而是將自己從13歲一直寫到當時的日記送給她，並向她求婚。」兩人交往七個月後，次年3月結婚。李在明曾在其社交平台回憶與妻子初次見面的情景：「在五次相親中的第三次就遇到命中注定的伴侶。那個讓我一見鍾情的人，就是金惠京。」

報道指，金惠京人生轉捩點發生在2006年前後，當時李在明決定競逐城南市長。面對丈夫的決定，金惠京曾表示：「要參選的話，先和我離婚。」惟她最終並未阻止丈夫的從政之路。自那以後，她便開始協助李在明的從政生涯，也經常為其在政策方面出謀獻策。

李在明曾表示，擔任城南市長期間，向民眾提供玩具租借服務的「玩具圖書館」項目，以及為服兵役的青年在當兵期間發生意外時，提供「醫藥費」的保險制度，都是金惠京的提議。

2017年7月，李在明作為「政治素人」參與總統黨內初選起，金惠京也通過參加綜藝節目公開亮相，獲得大眾的好感，為丈夫的形象加分。

這個情況來到2018年發生變化。在當年地方選舉，共同民主黨內京畿知事初選期間，因被指控參與經營發布針對政敵文章的社交平台，金惠京其後中斷公開活動。

報道指，在這次大選期間，還有「官非在身」的金惠京絕少公開露面，轉而低調支持李在明的選戰。她悄然走訪全國寺廟、光州「五月母親之家」、木浦「世越號」悼念遺址，以及小鹿島等地，繼續她「低調賢內助」的角色。