韓國李在明政府尋求實用外交恐受阻？冀爭取更多時間與美關稅談判

韓國新任總統李在明就職後，據韓聯社報道，他將追求「實事求是」的外交國安政策，爭取以國家利益為重，穩定與美國、中國、俄羅斯的關係。但考慮中美戰略競爭加劇、美國加徵關稅及駐韓美軍防衛費等問題，恐怕困難重重。路透社引述消息人士指，李在明政府可能會努力為與美國的貿易談判爭取時間，同時研究與日本和中國的談判以獲取籌碼。



李在明曾表明實用主義外交的基礎是「堅固的韓美同盟關係」，並強調加深美日韓合作的重要性。在中美戰略競爭日趨加劇的背景下，韓聯社預計李在明政府將在美日韓合作的大框架下維持外交政策基調，同時以國家利益為重處理個別外交問題。

2025年6月4日，韓國首爾，圖為李在明與妻子在國會前向支持者示意，當選總統。（Reuters）

報道指出，韓美關係面臨諸多變數，包括駐韓美軍防衛費分攤問題、朝美對話重啟可能性等。美國正在研討重新部署駐韓美軍，很可能要求韓方重新就防衛費分擔問題進行談判。若朝鮮和美國今後重啟對話討論「核裁軍」問題，韓國面臨的安全風險恐將擴大。加上，美國政府和法院之間圍繞關稅政策的博弈在一定程度上加大韓美關稅經貿“所有協議”磋商的不確定性。

李在明在大選前夕表示：「最迫切的問題是與美國的貿易談判」。他與美國達成的協議將決定韓國出口導向經濟的未來。該國所有關鍵產業，從晶片到汽車和造船業，都嚴重依賴全球貿易。

4月2日，特朗普宣布「解放日」關稅。（Reuters）

特朗普政府要求各國在周三之前就關稅談判提出「最佳報價」。路透社引述一位參與李在明貿易策略構思的貿易專家表示：「新政府需要重新審視談判的整體框架，這將成為爭取時間的緩衝，而美國無法拒絕。」

韓國共同民主黨議員、官員和貿易專家表示，6個月的總統權力真空之後的領導交班為首爾提供了一個暫緩談判速度、觀察華盛頓與其他國家的關稅談判的藉口。