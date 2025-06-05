哈佛風波全球伺機搶人？日本大學要網羅被美國拒於門外的人才

日本各大學為減輕受影響學生的負擔，推出免學費支援方策，要在美國學界動盪之際發揮作用。



美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）撤銷哈佛大學接收國際學生的資格，被求才若渴的日本視為網羅人才的良機。日本各大學為減輕受影響學生的負擔，推出免學費支援方策，要在美國學界動盪之際發揮作用。

除了針對哈佛大學，特朗普政府據報已暫停新的學生簽證面談，還宣稱要「強勢地」撤銷中國留學生的簽證。

日本TBS電視臺報導，專門為中國學生辦留學簽證的一家仲介公司透露：「美方的簽證申請暫停，連申請材料都不收。我們收到海量的父母諮詢，他們都在擔心孩子的留美計畫泡湯。」

東京大學於亞洲區排名第7位。（網上圖片）

目前，美國約有27.7萬名中國留學生；哈佛大學的1萬零158名國際學生和研究人員裏也屬中國人最多，有2,126人。

為網羅人才，日本教育部上周指示各大學府建立機制，接收無法繼續在美國學習的學生。

據瞭解，最先表態的是東京大學，校方計畫把接收的範圍擴大，不限於哈佛大學。東大校長藤井輝夫指出：「吸引世界頂尖教育和研究人才的美國出現了這樣的政治動盪，這對全球學術界而言是一場極大危機。日本學術界必須有組織地發揮作用，給需要幫助的學子們研究和學習的機會。」

俄羅斯入侵烏克蘭後，東大接收了來自烏克蘭的學生和研究人員。該校女副校長林香里說：「我們積極思考要如何為因戰爭、政治迫害等局勢而受影響的學子提供幫助。大學不但要支持他們學習，也要為他們創造一個可以思考未來方向的學習空間。」

1881年建校的明治大學則說：「我們對目前學業受到威脅的現狀深感擔憂，將秉持『權利自由、獨立自治』的建校精神，接收難以繼續在哈佛等美國大學學習的國際學生。」

九州大學也宣佈將接收遭美方拒收的國際學生，該大學已決定為中途插班的學生提供免學費，以及住宿和交通費輔助。作為科研聖地的京都大學則說，他們考慮接收的是哈佛等美國學府的年輕研究員。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

