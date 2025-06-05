日本7月大地震恐怖預言廣傳　日國家旅遊局回應：毫無科學根據

近期在香港和台灣瘋傳的日本7月可能會發生大型災難傳言，導致部份民眾開始避免前往日本旅遊，部分航空公司更因此被迫減少航班。對此，日本國家旅遊局（JNTO）6月3日發文指出，該傳言「沒有科學根據」，並呼籲保持冷靜。



日本放送協會（NHK）報導，近日有關日本7月將遭遇大災難的傳言在香港社交媒體中迅速蔓延，引起部分民眾恐慌，並開始避免前往日本旅遊。而相關傳言則是源於日本漫畫家龍樹諒的作品《我所看見的未來》，該書曾提及日本可能在7月發生大海嘯。

日本國家旅遊局（JNTO）香港辦事處則發文澄清，傳言中的地震日期與地點均無科學根據，呼籲民眾冷靜，並建議旅客在安排行程時，應多參考官方機構發布的科學資訊，以免受到不實消息影響。

《我所看見的未來》曾預言311、新冠病毒。

此前，在往來日本的新航線開通、長假期等因素的推動下，香港4月份訪日旅客較去年同期增加40%以上。日本國家旅遊局香港辦事處表示，今後將繼續致力於提供正確的資訊。