中國夫婦日本福岡縣遺跡內建露營場地　涉非法霸佔土地被判刑

日本媒體6月5日報道，一對中國夫婦因在九州在福岡縣太宰府市國家歷史遺跡「大野城跡」區域內，未經許可擅自建造露營場地，遭當地法院判處有期徒刑2年，緩刑5年。



據西日本電視台（Television Nishinippon Corporation，TNC）的報道，涉嫌侵佔他人土地而被起訴的嫌疑犯是居住在宇美町的中國籍女子劉曉慶（41歲）和丈夫李勇（42歲）。

日本媒體就案件的報道：

據警方了解，兩人涉嫌於2022年10月至2024年5月期間，未經許可開發太宰府市的私有土地並開設露營地。

去年6月，一名土地擁有者向築紫野警察局投訴，投訴有人在他的土地上建造露營場地揭發此事。

報道指，兩人佔用的土地，是屬於日本國家特別歷史遺跡的「大野城遺跡」，當地指福岡縣政府及太宰府市政府曾先後多次要求他們移除營地，但他們都未有理會。警方尚未透露二人是否承認犯罪。

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位於福岡縣太宰市的大野城跡公元665年建造，是當時日本皇室為抵禦外國勢力入侵而打造的山城，於1952年被日本政府列為國家特別歷史遺跡。