日本米荒持續　3大便利店推儲備米應市　Lawson推「陳年米」飯糰

日本米價近月高居不下，甚至屢創新高，讓以米飯為主食的民眾大吐苦水。據日媒報道，日本三大便利店品牌正準備出售政府提供的「儲備米」，而港人熟悉的Lawson便利店，則打算將「儲備米」改稱為「陳年米」，推出「陳年米飯糰」吸引消費者。



據日本時報（Japan Times）報道，Lawson行政總裁竹增貞信（Sadanobu Takemasu）6月3日（周二）在新聞發布會上表示，日語有其就「舊米」的命名慣例；即在收穫後的每一年添加一個「ko」，例如「kokokomai」表示已收成3年的舊米。

竹增貞信認為，這種叫法太繞口，所以Lawson將用「陳年米」（vintage rice）這個名字來推廣來自政府的儲備米，以重塑品牌形象。

2025年6月3日，日本便利店品牌Lawson表示，為應對米價居高不下，將出售1公斤和2公斤兩種規格的袋裝「儲備米」，稅前售價分別為360日圓（約19.7港元）和700日圓（約38.3港元）。（網絡圖片）

Lawson計劃使用2022年和2023年收成的儲備米，製成「陳年飯糰」，預計7月初在關東地區上市，售價約120日圓（約6.57港元），略低於標準價格。

Lawson還將出售1公斤和2公斤兩種規格的袋裝米，稅前售價分別為360日圓（約19.7港元）和700日圓（約38.3港元）。

根據日本農林水產省2日公佈的數據，截至5月25日當週，超市5公斤袋裝米的平均價格為4,260日元（約233港元），比前一周下跌25日圓（約1.37港元）。這是日本米價過去3周以來首次跌價。

全家便利商店4日（周三）表示，計劃從5日開始以360日圓（約19.7港元）的稅前價格銷售1公斤袋裝米。最初的銷售範圍將分別在東京和大阪的10間門市，每位顧客限購一袋。該公司表示，計劃在未來數周內逐步將銷售範圍擴大到更多地區。

營運7-11便利商店的日本7-Eleven表示，將販售2公斤袋裝的預洗米或易煮米，售價約800日圓（約43.8港元）。

按照日本政府透過無競標合約，向小​​型零售商出售儲備米的計劃，全家便利商店買下1000噸2021年收成的大米，而7-11便利店和Lawson便利店則分別購入500噸。

為了應對米價居高不下，日本政府改變了先前的拍賣方式，改以更低的價格出售儲備米——目標是每5公斤裝大米售價約為2000日元（約109.5港元）。

報道指，上週末，當日本政府首度推出儲備米，全國各地都有民眾連夜冒雨排隊搶購。現時，日本政府利用便利商店銷售儲備米或能更快將平價米送到消費者手中；3大便利商店在全國擁有超過5萬件門市，這可能會讓小城市和地區的消費者更容易買到。