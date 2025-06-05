印尼考慮採購中國殲-10戰機　評估性能與成本優勢

印尼高級官員周三（4日）表示，印尼政府正就採購中國製造的殲-10戰鬥機進行可行性評估。



印尼國防部副部長道凡托（Taufanto）表示，此舉旨在提升印尼空軍的現代化作戰能力，同時兼顧國防預算的性價比。

根據央視，道凡托指，中國殲-10戰鬥機在印巴衝突中的表現是印尼考慮該機型的重要因素之一，此外，相較於西方同類戰機，殲-10的價格更具競爭力，且技術配置符合印尼對「高性價比先進裝備」的需求。

道凡托透露，目前，印尼正重點審查殲-10與現有國防系統的兼容性、售後維護支持以及具體採購條款。採購範圍可能不限於戰鬥機，還包括中國製造的艦艇、護衛艦及其他武器裝備。

作為東南亞最大經濟體，印尼近年來持續推進軍事現代化。2022年，印尼與法國簽署協議，以81億美元訂購42架「陣風」戰鬥機，首批6架預計2026年交付。

印尼國防部副部長Donny Ermawan Taufanto稱：「我們與中國進行會談，他們向我們提供許多援助，不僅有殲-10，還有艦船、武器和護衛艦。」