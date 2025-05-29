路透社：普京停火條件要北約書面承諾停止東擴

路透社引述三名知情人士報道，俄羅斯總統普京（Vladmir Putin）提出結束俄烏戰爭的條件，包括要求西方領導人書面承諾停止北約（NATO）東擴，並解除對俄羅斯的大部分制裁，如俄羅斯資產在西方遭凍結的問題。



報導指，俄羅斯也希望烏克蘭保持中立，以及保護烏克蘭的俄語人士。一位了解克宮高層想法的消息人士稱，「普京願意實現和平，但並非不惜一切代價。」

2019年12月，澤連斯基、普京、馬克龍和默克爾在巴黎會面。（Getty）

另一位消息人士則稱，若果普京意識到無法按照自己的意願達成和平協議，他將尋求透過軍事勝利向烏克蘭人和歐洲人表明：「明天的和平將更加痛苦」。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近期開始對普京愈發不滿，稱其拒絕與烏克蘭進行停火談判，是在「玩火」。在俄軍向烏東部推進期間，烏克蘭和歐洲各國政府也指責俄羅斯拖延停火。

2025年4月11日，俄羅斯總統普京（右）在聖彼得堡會見美國總統特朗普的特使威特科夫（Steve Witkoff，左）時握手。（Reuters）

普京和俄羅斯官員曾多次表示，任何和平協議都必須解決衝突的「根源」，即北約擴張和西方支持烏克蘭的問題。