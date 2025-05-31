馬克龍：倘中國不想北約介入亞洲事務　應阻朝鮮出兵歐洲助俄羅斯

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）5月30日警告，如果中國不希望北約加強介入亞洲事務，北京應採取更多措施阻止朝鮮參與俄烏戰爭、支援俄羅斯等介入歐洲事務的行為。



美國《政治報》（Politico）歐洲版報道，馬克龍30日在新加坡舉行的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）發表演講。

2001年8月3日，時任朝鮮領導人金正日抵達俄羅斯莫斯科準備會晤俄羅斯總統普京。圖為莫斯科火車站懸掛著朝鮮和俄羅斯國旗。（Getty）

馬克龍稱，朝鮮出兵歐洲、在俄烏戰場上援助俄羅斯，對所有國家來說都是一大問題。他指出，如果中國不想要北約涉及東南亞或亞洲事務，中方就應當阻止朝鮮介入歐洲。

報道指，法國長期以來一直堅持北約不應將其影響力擴展到亞洲，並帶頭阻止北約2023 年在日本開設聯絡處。

香格里拉對話5月30日起在新加坡舉行，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在開幕禮發表演講（Reuters）

馬克龍在演講中特別提到這一立場，並指「我（過去）一向反對北約參與亞洲事務，不認為應該捲入（其他地區）國家的戰略競爭」，暗示法國未來或會根據國際形勢，重新審視其立場。