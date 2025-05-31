馬克龍：倘中國不想北約介入亞洲事務 應阻朝鮮出兵歐洲助俄羅斯
撰文：劉耀洋
出版：更新：
法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）5月30日警告，如果中國不希望北約加強介入亞洲事務，北京應採取更多措施阻止朝鮮參與俄烏戰爭、支援俄羅斯等介入歐洲事務的行為。
美國《政治報》（Politico）歐洲版報道，馬克龍30日在新加坡舉行的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）發表演講。
馬克龍稱，朝鮮出兵歐洲、在俄烏戰場上援助俄羅斯，對所有國家來說都是一大問題。他指出，如果中國不想要北約涉及東南亞或亞洲事務，中方就應當阻止朝鮮介入歐洲。
報道指，法國長期以來一直堅持北約不應將其影響力擴展到亞洲，並帶頭阻止北約2023 年在日本開設聯絡處。
馬克龍在演講中特別提到這一立場，並指「我（過去）一向反對北約參與亞洲事務，不認為應該捲入（其他地區）國家的戰略競爭」，暗示法國未來或會根據國際形勢，重新審視其立場。
馬克龍：歐美處理烏克蘭問題 影響應對亞洲危機信譽香格里拉對話開幕 馬克龍：中美分歧是世界主要風險遭美國批評為朝鮮「壯膽」違反聯合國制裁 中俄否認 韓批有漏洞朝鮮涉出兵烏克蘭援助俄羅斯 或反過來影響朝鮮半島局勢？