特朗普會見默茨 比喻俄烏戰事是「兒童打架」
撰文：官祿倡
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四（6月5日）在白宮橢圓形辦公室會見到訪的德國總理默茨（Friedrich Merz），雙方談及俄烏戰事，默茨敦促特朗普向俄羅斯施壓，好讓戰爭盡快結束。不過特朗普在會中卻對這話題稍顯迴避，反而將戰事比喻為「兒童打架」，甚至提議「最好讓他們再打一陣才干預」。
綜合外媒報道，今次是默茨就任總理以來首次正式訪問美國，他在會談中首先提及二戰歷史，致謝美國在戰爭中扮演的角色——參戰幫助擊敗納粹德國，強調現今的美國有能力舉措結束俄烏戰爭，期望美國能對俄羅斯施壓。
不過特朗普就比喻交戰雙方好似「兩個在公園中瘋狂打架的小孩」，之後再未詳細提及如何斡旋和平，雙方會面後舉行閉門會議，之後未舉辦聯合記者會。
路透社在會面後引述默茨報道，默茨對今次與特朗普會面感到滿意，稱二人在私交上有不少共同點，補充「即便二人在政見上各有不同，但這建立了某種聯繫」。
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