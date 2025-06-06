特朗普談中美元首通話　指貿易協議進展順利　歡迎中國留學生來美

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 周四（6月5日）在白宮橢圓形辦公室會見到訪的德國總理默茨（Friedrich Merz）。特朗普歡迎默茨到訪，還談及剛剛結束的與中國國家主席習近平的通話，強調對華貿易協議進展順利，歡迎中國留學生來美。



中美貿易談判團隊上月在瑞士日內瓦談判後達成初步協議，特朗普在與默茨會面期間回答傳媒問題，稱對華的貿易談判從未偏軌道，尤其是對華進口稀土這一方面，他還透露貿易代表格里爾（Jamieson Greer）、財長貝森特（Scott Bessent）與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）將要會見中國高層官員。

習近平在中美元首通話中邀請特朗普訪問中國，特朗普今次則稱日後會訪華，還期待習近平能夠訪美。特朗普還歡迎中國留學生來美，「中國留學生來美沒問題（chinese students are coming, no problem）」，「很榮幸有中國學生（honored to have chinese students）」。