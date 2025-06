特朗普談中美元首通話　指貿易協議進展順利　歡迎中國留學生來美

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普) 周四(6月5日)在白宮橢圓形辦公室會見到訪的德國總理默茨(Friedrich Merz)。特朗普歡迎默茨到訪,還談及剛剛結束的與中國國家主席習近平的通話,強調對華貿易協議進展順利,歡迎中國留學生來美。



中美貿易談判團隊上月在瑞士日內瓦談判後達成初步協議,特朗普在與默茨會面期間回答傳媒問題,稱對華的貿易談判從未偏軌道,尤其是對華進口稀土這一方面,他還透露貿易代表格里爾(Jamieson Greer)、財長貝森特(Scott Bessent)與商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)將要會見中國高層官員。

習近平在中美元首通話中邀請特朗普訪問中國,特朗普今次則稱日後會訪華,還期待習近平能夠訪美。特朗普還歡迎中國留學生來美,「中國留學生來美沒問題(chinese students are coming, no problem)」,「很榮幸有中國學生(honored to have chinese students)」。