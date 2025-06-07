加沙巴人面嚴重饑荒　聯合國：每日攝入食物遠低生存所需水準

聯合國警告，由於以色列持續限制援助物資進入加沙地帶，導致當地食物短缺，愈來愈多的巴勒斯坦人面臨飢餓威脅。目前加沙民眾每日攝入的能量已遠低於人體生存所需水準。



聯合國糧農組織最新數據模型顯示，截至5月，加沙民眾日均攝入的熱量僅為1400卡路里，相當於人體生存所需熱量的67%。2023年10月至2024年12月底期間，加沙民眾平均每日攝入熱量僅為1510卡路里，僅達到最低建議攝入量的72%。

糧農組織周四（6月5日）強調，調查結果揭示了系統性且不斷升級的違反國際人權法和國際人道法的行為，特別是在涉及獲得足夠食物的權利、禁止將飢餓作為戰爭手段，以及在武裝衝突中保護平民等方面。

路透社2025年5月20日獲得的這張照片顯示，一輛滿載援助物資的貨車停在以色列和加沙之間的 Kerem Shalom過境點，位於以色列一側。（Reuters）

聯合國新聞中心引述糧農組織說，即便按照最樂觀的食物供應情景估算，在以色列自3月2日起實施全面援助封鎖期間，5月11日加沙人均每日能量攝入也僅有1470卡路里。

糧農組織說，這對飢餓和營養不良問題具有嚴重影響，特別是對沒有現金或缺乏勞動力的家庭，以及兒童、孕婦和哺乳期婦女、殘疾人和老年人而言。

糧農組織指出，分析結果與聯合國支持的糧食安全專家5月發出的嚴峻警告一致：由於加沙缺乏小麥粉、豆類、大米、乳製品和植物油等基本物資，當地正面臨嚴重的饑荒危機。

儘管聯合國已多次呼籲以色列遵守國際法院的「具有約束力的命令」，大規模增加援助准入，並與聯合國充分合作，確保援助物資毫不延遲地送達加沙民眾手中，現狀仍未改善。

死亡人數難以統計

當前加沙人口約為210萬，較2023年10月巴勒斯坦武裝組織襲擊以色列引發戰爭前的223萬人口顯著下降。

糧農組織援引巴勒斯坦當局數據說，截至4月30日，據報道已有5萬2400名巴勒斯坦人喪生，另有約1萬1000人失蹤，可能是掩埋在廢墟下。

糧農組織說，儘管衝突期間加沙地帶已有6萬多名新生兒降生，但自2023年10月以來，仍有數量不明的巴勒斯坦人因自然原因或衝突間接影響而死亡。

2025年5月29日， 在加沙南部的汗尤尼斯（Khan Younis），一名巴人男子在救援物資點接受救援時，舉起沾滿血跡的右手。（Reuters）

這家機構同時援引權威醫學期刊《柳葉刀》2024年6月的一篇文章指出，按照每一宗直接死亡對應四宗間接死亡這一保守估算佔比推算，本輪衝突引發的間接死亡人數高達18.6萬人。

根據糧農組織數據模型測算，若要向加沙全體民眾提供人均每日2100卡路里的標準食物配給，每日須運送2297噸物資（相當於120輛卡車）。聯合國救援團隊4日申請經凱雷姆沙洛姆口岸運送130輛卡車援助物資，但只有50輛載有麵粉的卡車獲准從以色列入境。

本文獲《聯合早報》授權轉載

