以色列軍向救援物資分發點周邊開火27死　援助組織停派物資1天

哈馬斯（Hamas）官員表示，至少27名巴勒斯坦人周二（6月3日）在前往美國和以色列支持的私營援助組織加沙人道基金會（GHF）的一個援助分發點時被以軍開火打死，以軍否認襲擊平民，指是「可疑人士」偏離規定路線，部隊才會開火。

這是三天內前往該基金會援助站途中發生的第三宗致命事件。以軍周三警告稱，通往加沙援助分發中心的道路將被視為「戰區」，因此GHF宣布關閉這些分發點一天。



英國廣播公司（BBC）報道，GHF由美國和以色列支持，於上週開始營運，該基金會表示將關閉援助站點以進行「更新、組織和效率改進工作」。

2025年5月30日，流離失所的巴勒斯坦人在加沙汗尤尼斯的 al Mawasi 區領取援助組織分發的食物，凸顯當地絕望情緒和對人道援助的迫切需求。（Getty）

哈馬斯發言人Mahmoud Basal表示，距離援助站點約1公里，試圖領取援助物資的平民遭到坦克、無人機和直升機的射擊。以色列國防軍則表示，其部隊在發現可疑人物「偏離指定通道」向他們移動後開槍。

據路透社，GHF表示已要求以軍「以盡量減少混亂或升級風險的方式引導軍事邊界附近的人流」，為平民制定更清晰的指導，並加強培訓以保障平民安全。

一位基金會發言人說：「我們的首要任務仍然是確保接受援助的平民的安全和尊嚴。」