華郵：伊朗從中國購入數千噸導彈原料　外交部稱嚴格遵守出口管制

華爾街日報6月5日引述消息人士報道，伊朗已從中國訂購數千噸彈道導彈原料，指一間伊朗公司過去數月向一間設於香港的公司訂購該批原料。報道指，伊朗與美國展開核談判同時，正尋求重建其軍事實力及增強區內盟友的實力。



報導指，導彈原料高氯酸銨（ammonium perchlorate）將於未來數月運抵伊朗，能夠供應數百枚彈道導彈作為燃料。據消息人士表示，部分原料或會交予區內跟伊朗結盟的民兵組織，包括也門胡塞武裝。

消息人士透露稱，伊朗公司Pishgaman Tejarat Rafi Novin Co.過去數月是向總部位於香港的Lion Commodities Holdings Ltd.訂購導彈材料。

中國外交部THU（中國外交部）

中國外交部發言人回應稱不了解該合約，並稱：「中方始終嚴格遵守中國出口管制法律法規和承擔的國際義務」。