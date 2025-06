哈梅內伊批美國核協議草案: 完全放棄鈾濃縮百分百違背伊朗利益

伊朗最高精神領袖哈梅內伊(Ayatollah Ali Khamenei)6月4日在首都德黑蘭出席活動時表示,美國在核問題上的言論和要求,是脅迫手段及傲慢自大。實質上是剝奪伊朗參與該行業的權利,及其為人民帶來的各種利益,本質是反對伊朗的進步與發展。他強調伊朗明確拒絕這類脅逼手段,並指完全放棄鈾濃縮百分之百違背伊朗的利益。



哈梅內伊又指,伊朗的選擇掌握在自己手中,美國沒有法律依據來干涉伊朗是否進行鈾濃縮。他堅持伊朗必須具備自行生產核燃料的能力,否則就要依賴美國供應才能使用核電,而美國亦可能對伊朗提出更多條件去換取核燃料,但他始終沒完全否定尋求與美國達成核協議。

美伊關係・美國與伊朗:The Iranian and U.S. flags are seen printed on paper in this illustration taken January 27, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo