特朗普簽命令禁止12國公民入境美國　包括伊朗也門阿富汗

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三（6月4日）簽署一項旅行禁令，禁止12個國家的公民入境美國，包括伊朗、也門和阿富汗，不過公告未寫明禁令開始與停止時間。



根據白宮刊登的公告，特朗普是依據上任簽署的行政令才能做出這項決議。這12個國家涵蓋阿富汗、緬甸、乍得（Chad）、剛果共和國（Republic of the Congo）、赤道幾內亞、厄立特里亞（Eritrea）、海地、伊朗、利比亞、索馬里、蘇丹和也門。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）旗下記者率先引述美國官員在社交平台透露這一消息，白宮隨後證實此事。

公告指出，這12個國家被列為對美國安全構成極高風險，因此全面限制這12個國家公民入境美國。此外，另有7個國家被列為對美國構成高風險，包括布隆迪（Burundi）、古巴、老撾、塞拉利昂、多哥、土庫曼和委內瑞拉，而這些國家的公民在入境美國時會受到部份限制。

公告還強調，特朗普簽令旨在維護國家邊境安全，而特朗普是在評估國務卿提交的報告後，與內閣官員協商後才做出這一決定。

2025年2月5日，移民在佐治亞州亞特蘭大的美國移民和海關執法局外地辦事處排隊等候移民預約。（Reuters）

其中還寫明名單中某些國家公民在獲得美國簽證後，多數簽證的逾期逗留佔比過高，顯示出他們無視美國法律，增加執法負擔，還有某些國家存在大量恐怖分子，或存在國家支持的恐怖主義，危害美國國安。