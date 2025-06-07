男子遭錯誤遞解至薩爾瓦多　引渡回美國面臨刑事控罪

美國一名29歲薩爾瓦多籍男子加西亞（Kilmar Abrego Garcia）早前遭特朗普政府錯誤遞解至家鄉薩爾瓦多後，華府6月6日表示，事主已經返回美國，並面對涉嫌偷運非法移民到美國的刑事指控。



路透社報道，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）宣布有關消息時指，華府官員向薩爾瓦多總統布克爾（Nayib Bukele）提出加西亞的拘捕令後，布克爾隨即同意安排加西亞返回美國，而加西亞6日已經在納什維爾（Nashville）的聯邦法院出庭應訊。

圖為2025年6月6日，一架載有薩爾瓦多籍男子加西亞（Kilmar Abrego Garcia）的飛機準備由薩爾瓦多國際機場前往美國。（Reuters）

邦迪表示，大陪審團發現加西亞在過去9年於販賣人口組織中扮演重要角色，而根據5月21日提出狀紙顯示，加西亞被控涉嫌在2016至2025年期間，與最少5名共犯參與販運人蛇到美國，包括在侯斯頓（Houston，又譯休斯敦）接載人蛇，並來回德州及馬里蘭州超過100次，再安排他們到連接墨西哥邊境，前往不同目的地。

薩爾瓦多籍男子加西亞（Kilmar Abrego Garcia）2025年3月遭美國政府錯誤遞解到家鄉後，其妻子與支持者4月9日在華盛頓舉行記者會，要求當局安排對方回家。（Reuters）

檢察部門指，假如罪名成立，加西亞將需要為他每名協助偷渡的人蛇入獄10年，意味他很大機會面臨終身監禁。檢察官亦提到，加西亞同時被控涉嫌偷運武器及毒品，他又涉嫌參與MS-13黑幫，殺害一名敵對派系成員的母親，不過狀紙並沒有起訴加西亞謀殺罪。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日形容，加西亞有可怕的過去，指司法部決定將對方帶回美國。

加西亞曾以憂慮遭幫派殺害為由，獲法院頒令禁止華府將他遞解至薩爾瓦多，不過美國司法部3月15日引用一條18世紀的戰時法律將他遣返。