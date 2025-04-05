美國移民局「行政疏忽」誤捕男送往薩爾瓦多 法院下令3天內帶回
撰文：洪怡霖
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美國馬里蘭州一名29歲男子因移民局「行政疏忽」被誤逮捕並送往薩爾瓦多監獄。聯邦地區法官周五（4日）裁定，特朗普政府必須負責在3天內、即周一結束前將他接回美國。
移民法官早在2019年已裁定不應遣返KilmarAbrego Garcia，但在特朗普政府下，移民局仍誤將其遣返。法官曾詢問政府為何會做出這樣「違法」的行為，政府律師Erez Reuveni無法給出滿意的解釋，並承認KilmarAbrego Garcia不應被遣返。
地區法官Paula Xinis稱，逮捕和驅逐KilmarAbrego Garcia出境都是毫無依據。
KilmarAbrego Garcia律師表示，政府既然已承認錯誤，卻未能主動將其接回，讓人感到震驚。
他強調，這個案件的核心是將KilmarAbrego Garcia帶回美國，實現家庭團聚才是真正的勝利。
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