美國14歲少女遭肢解　生前曾向警員表明「不想返回他媽的寄養院」

美國亞利桑那州（Arizona）14歲少女碧姬（Emily Pike）1月逃離當地一間寄養院後，警方2月14日在一個原住民保留地附近發現她遭肢解。有傳媒披露，事主曾多次逃離寄養院，並向警員哭訴自己不想回去。



圖為14歲女死者Emily Pike。（Mesa Police Department圖片）

美國《People》雜誌及亞利桑那州傳媒Arizona's Family等傳媒6月6日報道，聯邦調查局（FBI）5月公布的消息指，碧姬在今年1月27日於亞利桑那州梅薩（Mesa）的寄養院失蹤，事隔近兩週後，當局2月14日在聖卡洛斯阿帕契印地安保留地（San Carlos Apache Indian Reservation）附近的一處偏遠地方發現事主遭肢解並藏在多個垃圾袋內。

目前未有人被捕，FBI懸紅7.5萬美元，呼籲民眾提供線索；聖卡洛斯阿帕契印地安族亦開出相同金額，冀為事主討回公道。而居於該保留地的死者家屬則入稟法院，指控寄養院員工在事主失蹤後，沒有按既定程序報告。

報道指事主在2023年曾三度失蹤，當地傳媒取得多段梅薩警方的隨身鏡頭片段，包括在2023年9月時，警方在一條運河旁邊發現被指失蹤的事主，當時她向一名警員表示「希望見到母親」，並想與祖母同居，重申不想回到那間「他媽的」寄養院，稱討厭當地，但她最終被帶上警車。

而在今年1月，警方再次接報事主下落不明後，有警員到Sacred Journey Inc.營運的寄養院調查，一名職員向警員表示，找遍整間設施都沒發現事主，又指大閘開着。警員回應指，如果找到事主，就會即時通知他們。

Emily Pike曾多次逃離寄養院，更形容該處為「他媽的地方」。（NBC圖片）

當地傳媒指，事主由該部族的社會服務部門安排到寄養院，她的叔叔Allred Pike Jr.稱碧姬希望在大學就讀，指即使她遇到困難，但仍有抱負，感慨對方如此短命，惟他沒有解釋對方被送到寄養院的原因。