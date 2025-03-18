美國婦被鄰居所養「吸毒比特犬撕咬肢解」　無助輪椅夫目睹全過程

美國俄亥俄州一名73歲老婦人在自家整理庭院時，突然被鄰居所養的兩隻比特犬撕咬、肢解。



患有老年癡呆症的老伴目睹血腥情況後大聲求救，女子獲救後仍因重傷身亡，警調查發現攻擊她的兩隻狗竟然曾吸食毒品。

殺人比特犬的2名主人被捕。（Pickaway County Jail）

殺人比特犬的兩名主人被捕。（Pickaway County Jail）

73歲女子埃切爾巴格爾在整理庭院時，無端遭到鄰居養的2隻比特犬Echo和Apollo撕咬至死。（Oliver-Cheek Funeral Home）

當時患有老年癡呆的丈夫由於行動不便，只能受困在輪椅上目睹慘案。（Facebook@Dignity For All）

俄亥俄州警方去年10月接獲報案，73歲女子埃切爾巴格爾（JoAnn Echelbarger）在整理庭院時，無端遭到鄰居養的2隻比特犬Echo和Apollo攻擊。起訴書中指出，當時患有老年癡呆的丈夫由於行動不便，只能受困在輪椅上目睹慘案。

警方趕到現場後，不得不將比特犬擊斃，檢查發現埃切爾巴格爾的脖子骨折，不但全身都有咬痕，狗還咬傷了她的耳朵、大部分頭皮和手指，其中1隻狗後來衝到街上，攻擊了另外一名女子和兩隻黃金獵犬。

兩隻涉案狗體內都被測出含有可卡因。（示意圖非涉事狗隻，cierra-voelkl/unsplash）

法律文件顯示，2隻涉案狗體內都被測出含有可卡因，男主人威瑟斯（Adam Withers）與母親蘇珊（Susan）均被指控過失殺人罪，雖然二人上月已被法院裁定有罪，不過受害者家屬認為不夠，12日決定對公寓物業管理與該州狗管人員提出訴訟，指控他們怠忽職守，因為命案發生前，民眾就曾對兩狗會威脅安全提出警告，然而當局卻仍讓兩狗繼續待在公寓中。

受害者兒子羅傑斯（Bill Rogers）表示：

他們的做法非常魯莽，我覺得他們根本就是在拿大家的性命做賭注，而我母親是付出生命代價的那個人。

訴訟正在進行中。

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