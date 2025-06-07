波音時隔兩月重啟向中國交付737 MAX客機

美國波音公司 （Boeing）自4月以來，首次恢復向中國交付737 MAX客機。有分析認為，儘管中美關稅僵局持續，這仍象徵了全球兩大經濟體間的航空貿易往來重啟。



根據FlightRadar24的飛行數據顯示，一架注冊編號為N230BE、塗有廈門航空標志的波音737 MAX客機於6月6日早上10時從美國西雅圖起飛，前往夏威夷，之後將飛往中國舟山的交付中心。這架飛機是原本在波音舟山工廠等待交付的新飛機，4月時因中美關稅戰影響被退回美國。

這次飛機的恢復運送，象徵波音即將重啟向全球最大航空市場之一的中國交付作業。然而，隨着美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的政策，航空產業日益深陷於關稅談判的漩渦；中國則考慮最快下月向空中巴士 (Airbus) 下訂數百架飛機，以施加談判壓力。

2019年11月6日，中國上海第二屆中國國際進口博覽會（CIIE）上展示的波音飛機模型。（Reuters）

《彭博》報導指，中國政府已於 5 月 12 日解除對波音飛機的進口禁令，此舉是雙方在日內瓦達成臨時協議後的成果。

對波音而言，這不僅是一次業務的復甦，更是清理現有庫存、改善財務狀況的契機。不過，鑑於中美的貿易糾紛持續，波音公司仍面臨不確定性，尤其是白宮近期還對中國商用飛機製造商中國商飛 (COMAC) 分享美國技術實施新限制，試圖防堵中國挑戰波音與空巴的競爭力。