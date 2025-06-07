稀土出口管制影響多國　中國商務部：已依法批准一定數量申請

中國商務部6月7日表示，中國充分考慮各國在民用領域的合理需求與關切，依法依規對稀土相關物項出口許可申請進行審查，已依法批准一定數量的合規申請，並將持續加強合規申請的審批工作。中方願就此進一步加強與相關國家的出口管制溝通對話，促進便利合規貿易。



中方：出口管制符合國際通行做法

中國商務部新聞發言人稱，稀土相關物項具有軍民兩用屬性，對其實施出口管制符合國際通行做法，中國依法對稀土相關物項實施出口管制，目的是更好維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，體現堅持維護世界和平與地區穩定的一貫立場。

2011年7月16日，圖為位於中國內蒙古白雲鄂博稀土礦場的一台採礦機。（Reuters）

發言人稱，中方也注意到隨着機器人、新能源汽車等行業發展，各國對中重稀土在民用領域的需求量正持續增長，中國作為負責任的大國，充分考慮各國在民用領域的合理需求與關切，依法依規對稀土相關物項出口許可申請進行審查，已依法批准一定數量的合規申請，並將持續加強合規申請的審批工作。

發言人又指，中方願就此進一步加強與相關國家的出口管制溝通對話，促進便利合規貿易。

多國車企缺稀土

中國4月加強對多種關鍵礦產和磁鐵的出口管制後，多國車企近期表示出現缺乏稀土問題。

美國車廠福特表示由於缺乏稀土、位於芝加哥的工廠要暫停生產部份車型一週後，路透社報道全球汽車製造商也叫苦，稱中國對這些稀土的出口限制可能導致汽車業生產延誤和停產。

歐洲汽車供應商協會（CLEPA）警告指，多家歐洲汽車供應商工廠和生產線關閉，並警告未來可能會進一步停產。