路透社：中國放寬對美稀土出口限制
撰文：官祿倡
出版：更新：
路透社周五（6月6日）引述消息人士指，中國已向美國三大車廠的稀土供應商發出臨時出口許可證，部份有效期長達半年，目前未知獲批的數量或項目，亦不清楚是否預示中國準備放寬許可出口的程序。
報道指，中國在四月決定限制多種稀土及相關磁鐵出口，導致全球車廠、航天設備製造商、半導體公司和軍事承包商的核心供應鏈中斷。美國福特汽車的芝加哥廠房上月因稀土短缺，暫停部份生產一週。
中國在開採與加工稀土方面在全球產業中佔據主導地位，生產佔全球約九成的稀土。
稀土是一組17種化學元素的統稱，包括鑭系元素（從鑭到鎦的15種元素）以及鈧和釔，這些金屬元素在地球的地殼中含量稀少，且提取與精煉過程複雜，因此被稱為「稀土」，具有獨特的物理和化學特性，如高導磁性、導電性及催化性能，在高科技、清潔能源和國防領域有關鍵作用，被視為「工業維生素」。
稀土成全球汽車業軟肋 英媒：中國商務部出口許可需45工作天批核關稅戰｜加拿大汽車出口銳減 對美國4月貿易逆差飆升創記錄貿易戰｜美媒：4車企考慮增加在中國生產零件 繞過稀土出口禁令福特5月因缺稀土停產 多國官員車廠急與中方開會促加快出口審批