路透社：中國放寬對美稀土出口限制

路透社周五（6月6日）引述消息人士指，中國已向美國三大車廠的稀土供應商發出臨時出口許可證，部份有效期長達半年，目前未知獲批的數量或項目，亦不清楚是否預示中國準備放寬許可出口的程序。



報道指，中國在四月決定限制多種稀土及相關磁鐵出口，導致全球車廠、航天設備製造商、半導體公司和軍事承包商的核心供應鏈中斷。美國福特汽車的芝加哥廠房上月因稀土短缺，暫停部份生產一週。

中國在開採與加工稀土方面在全球產業中佔據主導地位，生產佔全球約九成的稀土。

稀土是一組17種化學元素的統稱，包括鑭系元素（從鑭到鎦的15種元素）以及鈧和釔，這些金屬元素在地球的地殼中含量稀少，且提取與精煉過程複雜，因此被稱為「稀土」，具有獨特的物理和化學特性，如高導磁性、導電性及催化性能，在高科技、清潔能源和國防領域有關鍵作用，被視為「工業維生素」。