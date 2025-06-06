稀土成全球汽車業軟肋　英媒：中國商務部出口許可需45工作天批核

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月初向全球多國展開貿易戰。對此，中國政府同月將稀土列入出口管制清單，迫使所有出口商須向政府申請許可證方能出口。據英媒報道，負責審批稀土出口許可的是中國商務部旗下的產業安全與進出口管制局。報道指，自4月初，歐洲汽車供應商已提交數百份申請，惟只有約四分之一獲批。商務部表示處理出口許可申請需時45個工作天，而牽涉國家安全的申請需時更久，但並沒有具體時間表，這一切似乎都是造成現時全球汽車業極度焦慮的原因。



路透社6月6日報道，中國商務部旗下的產業安全與進出口管制局，負責審批有關稀土磁鐵的出口許可。稀土磁鐵對製造汽車引擎、風力渦輪機甚至美國的F-35戰鬥機都至關重要。

據報道，儘管自4月下旬以來，商務部批出了數十份許可證，但外國企業高層、遊說人士和外交官表示。這個數字是自新政策出台以來，來自世界各地汽車製造商、半導體公司和航天企業提交的申請的一小部分。

2011年7月16日，圖為位於中國內蒙古白雲鄂博稀土礦場的一台採礦機。（Reuters）

早前有美國媒體報道，特朗普政府指責中國拖延發放出口許可，違反了5月在日內瓦談判期間做出的承諾。

國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5日（周四）晚舉行電話會談之際，外界高度關注圍繞中國稀土出口的爭議不斷發酵，極有可能破壞中美之間達成的貿易休戰協議。

限制稀土出口政策出台後 商務部進出口管制局人手增至60人

據兩位知悉上周商務部與中國和歐洲半導體企業會談情況的消息人士透露，在新的稀土磁鐵政策出台時，進出口管制局總共只有30名工作人員，但此後人數已翻倍，達到約60人。

在與國家主席習近平通話後不久，特朗普總統在其Truth Social上發文稱，「不應再對稀土產品的複雜性提出任何質疑」，但沒有詳細說明雙方是否就此達成任何共識。

2025年6月5日，美國總統特朗普（Donald Trump）與中國國家主席習近平通話後，白宮在其社交平台轉發特朗普的貼文分享會談成果。（X@WhiteHouse）

而中方發布的聲明中並未提及稀土，只是表示北京「以嚴肅認真的方式執行了（日內瓦）協議」。

中國歐盟商會秘書長鄧內特（Adam Dunnett）在提及商務部時表示：「我們欣賞商務部增加了人手和資源以應對需求，他們在這些問題上投入了大量時間和精力。

2025年6月4日，中國北京，一面中國國旗在商務部大樓前飄揚。(Reuters）

鄧內特強調：「但現實是，稀土的事情對各行各業產生巨大影響。這件事本來可以規劃得更好，實施得更好。」

報道指，根據2024年6月商務部網站上的人事記錄，產業安全與進出口管制局只有三名高級官員有權審批出口許可證。

據商務部網站列出的進出口管制局辦公時間為：工作日，上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00。

報道指，無法確認現時進出口管制局具體有多少官員有權審批稀土的出口許可。

稀土出口許可申請繁瑣耗時 導致全球供應瓶頸

據報道，現時全球對稀土供應短缺的擔憂，突顯中國在處理稀土方面的強大影響力。另一方面，這也反映中方對於處理出口許可審批的程序，造成全球供應的瓶頸。

德國知名跨國企業博世（Bosch）的發言人上個月表示：「自4月份以來，我們的供應商申請各種稀土出口許可證的流程，變得複雜且耗時，部分原因是需要收集和提供大量信息。」

據報道，商務部3月底發布的中文版出口許可申請指南長1.4萬字。

自4月初以來，僅歐洲汽車供應商就已提交了數百份申請，但只有約四分之一獲批。據提交申請或聽取過申請簡報的消息人士稱，這些申請文件的篇幅從幾十頁到幾百頁不等。

商務部公開的指導方針要求提供包括產品技術描述、已簽署合約在內的資訊。此外，也鼓勵提供生產設施描述和產品照片。

鄧內特表示，商務部聲稱的目標是確保兩用物件不會最終用於軍事裝備，但其實許多申請早已明確聲明其商業用途。

鄧內特又指：「我們從一些企業聽到的另一個擔憂是，他們被要求提供敏感且過多的信息，而這些信息屬於他們知識產權的一部分。」

報道指，雖然申請預計在45個工作天內處理完畢，但商務部表示，與國家安全相關的申請將需要更長時間，但並未明確具體時間。

行業人士指中方「審批稀土出口許可緩慢是戰略藉口（strategic excuse」

報道引述政策研究機構Trivium China關鍵礦產和供應鏈研究主管Cory Combs表示，目前尚不清楚這些審批延誤是基於官僚機構的惰性還是有意為之的。

2025年5月11日，瑞士日內瓦，中國國務院副總理何立峰（右一）、中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼（右二）與美國財長貝森特（Scott Bessent，左二）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer，左三）舉行中美雙邊會談。（Reuters）

Combs指：「我們確實希望這些針對美國用戶的申請，能夠像其他國家一樣得到同等程度的審批，並且在非軍事用途的情況下都能獲得批准。這裡的問題是，審批速度是否足夠快，足以讓特朗普政府相信北京沒有違背《日內瓦協議》？」

一些美國業內人士認為，現時中方積壓大量出口許可申請是一個「戰略藉口」。

一位因議題敏感不願具名的美國稀土行業人士表示：「如果中國願意，他們隨時可以快速增加工作人員」

報道指中方官員曾表示，出口管制適用於所有國家，按照在日內瓦達成的協議，這些管制並非針對美國的反制措施。

2025年5月30日，中國外交部發言人林劍主持例行記者會。（外交部官網）

外交部發言人林建5月30日曾表示，稀土出口管制「不帶歧視，不針對任何特定國家」。

然而，據一位了解談判情況的消息人士透露，在日內瓦會談期間，中國私下承認稀土出口管制屬於非關稅反制措施。

該人士表示，稀土仍是中美持續談判的核心內容。