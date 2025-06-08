俄烏換俘｜俄羅斯控烏克蘭押後換俘　烏否認反指俄捏造虛假聲明

俄羅斯周五（6月6日）派出逾400架無人機襲擊烏克蘭，大部份地區遭逾400架無人機等襲擊 。俄烏原定7日互換各涉及雙方逾千人的戰俘，但俄羅斯當日就指責烏克蘭拖延兩國的大規模戰俘和陣亡士兵遺體交換行動，烏克蘭予以否認，反指俄方捏造虛假聲明和設置人為障礙。



烏克蘭反駁俄羅斯指控，稱莫斯科試圖避免進行交換，強調雙方並沒有敲定移交陣亡士兵遺體的具體日期，並指俄羅斯並未遵循戰雙方同意的俘交換計劃條件，還強調所有協議都必須完全按在伊斯坦堡和後續技術磋商中討論的方式實施，警告如果俄方拒絕履行作出的承諾，將導致談判團隊的信譽和能力再次受質疑。

俄羅斯談判團隊的團長梅金斯基（Vladimir Medinsky）表示，國防部聯絡小組已經到達俄烏邊境的交換地點，但烏方談判小組仍未到場，給予的理由各不相同，形容是相當奇怪。他敦促烏方嚴格遵守的協議，立即開始交換戰俘。

烏克蘭和俄羅斯2日在土耳其伊斯坦堡開展第2論談判，協議指雙方釋放所有受傷的士兵和25歲以下的戰俘，各涉及逾1000人以及移交數千名陣亡士兵遺體，是談判唯一的具體成果。

2025年6月7日，烏克蘭哈爾科夫，圖為當地一棟建築在遭俄羅斯無人機襲擊後部份損毀冒煙。（Reuters）

俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）日前與梅金斯基（Vladimir Medinsky）舉行視像會議，梅金斯基會後表示，俄羅斯準備在6月7日至9日與烏克蘭交換戰俘。澤連斯基表示，交換將在本週末進行。