俄羅斯報復「蛛網」行動狂襲烏克蘭　特朗普：烏方給普京施襲理由

烏克蘭6月1日發動代號「蛛網」行動突襲多個俄羅斯軍事設施後，俄軍隨後於6日對烏克蘭大部份地區發動空襲。對此，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日表示，烏方給予俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）發動襲擊的理由。



路透社6日報道，特朗普在空軍一號上被記者問到對「蛛網」行動有何看法，他直言：「他們（烏克蘭）給了普京一個理由，讓他（有借口）於昨晚狂轟烏克蘭。」

特朗普補充指，他不喜歡「蛛網」行動，因為當他看到烏克蘭發動攻擊時，他就知道俄羅斯將回應，並發動新一輪轟炸。

2025年6月6日，俄羅斯對烏克蘭首都基輔（Kyiv）發動無人機襲擊後，當地火光四起、濃煙滾滾。（Reuters）

俄羅斯6日發動大規模空襲後，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在社交平台X上發文稱，俄軍出動逾400架無人機和40枚導彈瞄準「幾乎全部」烏克蘭領土並進行徹夜轟。

俄羅斯國防部則表示，這次襲擊是對烏克蘭「恐怖主義行徑」的回應。