俄羅斯報復烏「蛛網」行動　澤連斯基：逾400無人機狂轟全境遇襲

俄烏戰事持續升溫，俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）自烏克蘭今月發動代號「蛛網」行動襲擊俄羅斯軍事設施後，誓言報復。烏克蘭大部份地區周五（6月6日）遭俄羅斯襲擊，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）指俄羅斯當日派出「重兵」空襲烏克蘭，至少6死數十傷，包括在基輔搶險救援的3名消防員。



綜合外媒報道，澤連斯基在社交平台發文控俄羅斯發動開戰以來對烏克蘭的最大規模襲擊，稱逾400架無人機和40枚飛彈瞄準「幾乎全部」烏克蘭領土徹夜轟炸，包括從西部城市利沃夫（Lviv）到東北部城市蘇梅（Sumy）的九個地區

他強調今次襲擊造成80人受傷，還呼籲國際對俄羅斯施壓推動實現停火，稱並非所有國家都齊心協力進行施壓，指控普京藉此拖延戰爭以繼續進攻烏克蘭。

俄羅斯國防部表示，今次襲擊是對基輔當局「恐怖主義行徑」的回應。不過目前尚不清楚今次襲擊是否由為普京所指的「報復」，還是他計劃之中進一步升級局勢的行動。

2025年6月6日，烏克蘭基輔，圖為消防員在襲擊後抵達現場撲滅火情。（Reuters）

烏克蘭首都基輔亦遇襲，隨處可見建築受損起火，街道一片狼藉，當局則指殉職的3名消防員是在現場滅火時不幸遇襲。基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）指有20人受傷，其中16人送院接受治療，強調多個地點的搜救工作仍在進行中。

而在俄羅斯襲擊烏克蘭之際，烏克蘭總參謀部6日表示，已對俄羅斯兩座機場發動夜襲，並表示莫斯科已將上週末在基輔「蜘蛛網」行動中，未受損的戰機轉移到這些機場。