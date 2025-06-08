美國重刑犯喬裝獄警扮送貨越獄 美媒：值班警誤認同僚開門放行
撰文：官祿倡
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一名被裁決犯有一級謀殺罪與強姦罪的前阿肯色州小鎮警長Grant Hardin在5月25日被發現從當地服刑的監獄中越獄，當局出動直升機、無人機、警犬等大肆搜捕，終於在6月6日於距監獄西北部約2.4公里處將他逮捕歸案。美國廣播公司（ABC）引述警方文件指，Hardin在當日喬裝成監獄官員，以至門口值守人員錯認為是同僚，這才開門讓他出逃。
報道指，Hardin在出逃當日的扮相與舉止同平日所見的獄警別無二致，根據閉路電視截圖，可見他當時身着黑衫黑褲，還用手推着一輛載有木質貨架的小型平板車。當局強調他逃獄所穿的制服不是「監獄制服」，一定是｢自製或有人從外面帶進來」給他的。
當局在事發後迅速派出小隊搜捕，還高懸總計2.5萬美元的獎金以獲得線索。所幸阿肯色州執法人員與美國邊境巡邏隊在6日當天下午，通過警犬聞嗅到Hardin的氣味，經由確認指紋確認身份後，這才將他抓獲。
這名56歲的重刑犯早在1997年就因強姦小學教師遭判囚30年，還在2016年任職警長後的翌年——2017年承認持槍犯下謀殺罪，是毫無疑問的重刑犯，他的強姦罪案還被翻拍成在2023年播出的紀錄片《Devil in the Ozarks》。
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