中國籍日本酒店老闆被捕　為富士山景觀砍鄰居23顆樹　曾潛逃香港

日本警方4月26日拘捕4名中國籍男子，包括一名中國籍酒店負責人，他們涉嫌在數年前於山梨縣富士河口湖町闖入鄰居砍伐23顆樹木。該老闆一度從日本潛逃到香港，直到上周六被捕，並於周一以刑事毀壞被移送司法機關。



日本ANN News報道，52歲中國籍老闆名叫郭亞川（又名秋山雅治），涉嫌指示另外3人非法砍伐鄰居的樹木。

2021年，郭亞川在河口湖畔購入一塊土地，並開設了「雲之上富士酒店」（雲ノ上富士ホテル），酒店網站介紹道：「可以眺望富士山，包含河口湖豐富的自然景色。」

2025年4月26日，在日本富士山河口湖町經營酒店的52歲中國籍老闆郭亞川（又名秋山雅治）被捕，他涉嫌破壞物品罪，曾經潛逃到香港。（YouTube/ @ANNnewsCH）

實際上，該酒店的富士山景觀被一排高大樹木所阻擋，這23顆樹種在酒店前方的療養院內，用來保護隱私。酒店老闆僱了3人在2年內非法砍伐了這些樹，還鑽開樹幹及注入除草劑，企圖讓樹木枯萎。

療養院隨即懷疑酒店，並質問其老闆。沒曾想郭亞川毫無悔意地說：「他們讓我道歉，我為什麼要道歉？我都不知道樹被砍了。」

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《讀賣新聞》報道，另3名疑犯在去年9至10月落網；郭亞川則在事發後潛逃到香港，但日本警方一直追查其下落，並於上周末將其拘捕；據報郭男已承認罪行。

受害的療養院負責人表示：「我不認為中國人都是壞人，但這件事讓我非常不安。」