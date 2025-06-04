中國留學生被控非法參與美國大選投票　庭審前持另一護照逃回上海

密歇根大學（University of Michigan）中國籍留學生高浩翔（Haoxiang Gao，音譯）涉嫌謊報為美國公民、在2024年總統大選中非法投票。據美媒6月3日報道，雖然他的中國護照已被學校扣押，但高浩翔早在法庭審訊之前就持另一本中國護照從底特律飛回上海。



哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，高浩翔於2024年10月就讀於密歇根大學安娜堡（Ann Arbor）校區，並住在校園內。他向校方承認，自己在去年10月27日於校園投票站登記投票，28日被學校安全官員約談。

圖為2003年1月17日，密歇根大學安娜堡（Ann Arbor）校區的面貌。（Getty Images）

密歇根州政府指控高浩翔，指他未經授權參與選舉投票，及為獲得選民登記而製作虛假宣誓書。

美國聯邦調查局（FBI）5月30日公布的一份刑事起訴書顯示，在提審期間，法官命令高浩翔交出中國護照，且不得離開密歇根州。這本交給學校安全官的護照序號以「1332」結尾。

美國大選2024各州投票情況。（路透社）

該學生因缺席今年3月6日和4月24日的庭審，當局發出逮捕令。但據檢察官稱，他早於1月19日登上一架從底特律國際機場飛往中國上海的達美航空（Delta flight）航班，當時他使用一本以本人名義持有的、序號以「7137」結尾的中國護照。

報道稱，高浩翔因潛逃被聯邦政府起訴，不過中美之間沒有引渡條約。