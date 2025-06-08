伊朗聲稱已獲得以色列大量戰略敏感文件　包括核計劃及國防相關

伊朗國家媒體6月7日報道，伊朗情報部門已經獲得大量敏感的以色列文件，其中一些文件涉及該國的核子計畫和設施，還有國防相關事宜。以色列對此暫時未有回應。



報道引述消息人士透露，這次是德黑蘭當局對以色列最大的情報行動之一，雖然行動已進行一段時間，但由於情報數量龐大，而且需要將相關文件安全運抵伊朗，故在確保所有文件送達預定的受保護地點之前，一直未有公開。

5月20日，以色列曾發表聲明指，兩名以色列男子一個月前因涉嫌為伊朗執行情報任務被捕，兩人被控跟蹤以色列防長卡茨（Israel Katz）。消息人士說，目前未能確認這兩人被捕是否與伊朗的情報行動有關，但逮捕發生在相關文件運出以色列之後。

5月20日，以色列曾發表聲明指，兩名以色列男子一個月前因涉嫌為伊朗執行情報任務被捕，兩人被控跟蹤以色列防長卡茨（Israel Katz）。（Reuters）

以色列尚未立即就此發表評論，也不清楚該報道是否與去年以色列一家核子研究中心遭駭客攻擊的通報有關。

2018年，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）宣布，以色列特工繳獲大量伊朗文件檔案，這些文件顯示，德黑蘭進行的核工程較此前所知的要多。