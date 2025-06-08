華郵：美國務院指示領事館　恢復處理哈佛留學生簽證申請

《華盛頓郵報》6月7日報道，美國國務院6日晚上指示駐全球各地的領事館，恢復處理準備入讀哈佛大學（Harvard University）的留學生申請，一改日前指示拒絕申請的指引。



報道引述一份美國國務院在6日晚上7時55分發出的電報，稱領事部門必須恢復處理哈佛大學生及交流簽證申請。

圖為2025年5月29日，哈佛大學的學生正步行前往出席第374屆畢業典禮。（Reuters）

《華郵》5日取得的國務院指示則提到，領事人員繼續保留受影響人士的簽證預約安排，並評估申請人是否有資格進入美國，但列明必須駁回有意入讀哈佛或參與交流計劃的人士申請；而國務院亦不會為被視為「仍獲准參與面試」的申請人退回相關費用。

該份電報同時指，領事人員應繼續為哈佛申請者進行額外審查，包括檢查他們的社交平台帳戶等。另外即使華府容許處理哈佛留學生的申請，國務院仍在審核方面有巨大話語權，例如領事人員可以任何理由駁回申請並無需提供理由；又或者以行政審核為由，令申請人無法得知情況。

圖為一名哈佛大學（Harvard University）學生走過創辦人約翰哈佛（John Harvard）的雕像。（Reuters）

美國土安全部5月22日下令終止哈佛大學「學生及交流訪問者計劃」（SEVP）的認證，意味哈佛喪失招生國際生的資格。不過聯邦法院隨昂介入阻止禁令，總統特朗普在4日則禁止有意入讀哈佛的留學生前往美國，大學方面5日要求法院暫時禁止有關規定，並獲法院批出許可。而在法院有裁決前不足一小時，國務院就指示拒絕哈佛留學生申請，惟在翌日的立場又180度轉變。