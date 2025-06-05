國際學生遭特朗普政府實行簽證限制　哈佛大學：報復行為

美國白宮表示，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）簽署公告，將對哈佛大學國際學生實行簽證限制，理由是該校未能充分配合聯邦政府獲取與外國學生相關的安全資訊，從而對國家安全構成風險。校方批評特朗普此舉是非法報復行為。



哈佛校方發聲明回應稱：「這是政府再度採取的非法報復性行為，侵犯美國憲法第一修正案賦予哈佛的權利。哈佛將持續保護校方的國際學生。」

根據公告內容，哈佛大學被指未能回應國土安全部（Department of Homeland Security，DHS）關於外國學生涉嫌非法、暴力或威脅行為的多項資訊請求。儘管聯邦政府要求提供相關數據，哈佛僅提供了三名學生的有限資訊，且數據不足以供DHS評估是否需要採取進一步行動。特朗普認為，這種「不合作行為」削弱了聯邦政府確保外國學生遵守美國法律的能力。

公告還指出，哈佛大學近年來的犯罪率，特別是暴力犯罪率顯著上升，而校方未能對某些違規行為進行有效紀律處分。鑒於這些情況，聯邦政府認為哈佛大學已不再是國際學生和交流訪問學者項目的可信管理者。

2025年5月28日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮，為哥倫比亞特區臨時美國檢察官皮羅（Jeanine Pirro）舉行宣誓就職儀式時發表講話。（Reuters）

相關限制措施的具體內容包括有，暫停或限制哈佛大學參與學生和交流訪問學者簽證項目的資格；加強對與哈佛大學相關的外國學生和學者的審查，包括簽證申請和在美活動的監督，還有要求哈佛大學全面配合聯邦政府的資訊請求，確保及時提供與外國學生相關的所有必要數據。

特朗普政府強調，入境美國從事學習、研究或教學活動是一種特權，而非權利。高校必須履行相應的法律義務，確保國家安全不受威脅。