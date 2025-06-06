美國法官頒令　阻止特朗普政府對哈佛國際生實施簽證限制

英國媒體報道，美國哈佛大學（Harvard University）6月5日（周四）修改了一項針對特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府禁止其招收國際生的現有訴訟內容。美國聯邦法官隨即頒布臨時禁制令，阻止特朗普政府執行4日頒布對哈佛大學國際學生實施簽證限制的命令。



據路透社報道，哈佛大學表示，已修改針對特朗普政府禁止其招收國際學生的現有訴訟，請求法院立即裁決停止執行這份公告，希望法院能迅速採取行動。來自波士頓的地方法官伯勒斯（Allison Burroughs）其後頒布臨時禁制令，制止特朗普政府針對哈佛大學實施簽證限制。

法官裁定，在法院能夠完成審理本案之前，特朗普禁止國際生在未來六個月入讀哈佛大學就學的公告將對哈佛造成「直接且不可挽回的傷害」（immediate and irreparable injury）。

美國白宮4日表示，總統特朗普簽署公告，將對哈佛大學國際學生實施簽證限制，理由是該校未能充分配合聯邦政府獲取與外國學生相關的安全信息，從而對國家安全構成風險。

相關限制措施的具體內容包括有，暫停或限制哈佛大學參與學生和交流訪問學者簽證項目的資格；加強對與哈佛大學相關的外國學生和學者的審查，包括簽證申請和在美活動的監督，還有要求哈佛大學全面配合聯邦政府的信息請求，確保及時提供與外國學生相關的所有必要數據。

圖為美國哈佛大學校園，攝於2025年5月2日（The Boston Globe via Getty Images)

哈佛校方其後發聲明回應稱：「這是政府再度採取的非法報復性行為，侵犯美國憲法第一修正案賦予哈佛的權利。哈佛將持續保護校方的國際學生。」