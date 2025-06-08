以色列大批民眾示威　要求政府帶回加沙人質及實現與哈馬斯停火

以色列中部城市特拉維夫（Tel Aviv）6月中7日爆發大規模示威，集會人士要求釋放被關押在加沙地帶的人質，還有以色列與哈馬斯實現停火。



當地傳媒報導，估計有數千人參與周六晚上在特拉維夫的示威活動。 有人質與失蹤者家屬組織發表聲明指，示威者聚集在鄰近以色列國防軍總部的人質廣場（Hostage Square），高呼「人民選擇人質」，並要求當局就人質歸還達成全面協定。

哈馬斯當日稍早時曾公佈名為Matan Zangauker的人質照片，他看起來健康情況不佳。 哈馬斯還警告說，他有機會無法活下來。該名人質的母親也有現身周六的示威現場，她說：「我再也無法忍受這場噩夢， 死亡天使內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）正在繼續犧牲人質。」

有人質家屬批評總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）正在繼續犧牲人質。（X/@ ArchRose90影片截圖）

目前，美國、埃及和卡塔爾正在以色列與哈馬斯之間斡旋，希望協助結束戰鬥，惟談判至今未能成功。 據以色列當局稱，在2023年10月7日被哈馬斯綁架到加沙的251名人質中，還有55人被關押在加沙地帶，其中至少31人已經死亡。