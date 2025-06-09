以色列軍：找到哈馬斯軍事領導人辛瓦爾遺體

以色列國防軍周日（8日）晚發表聲明說，以軍南部司令部在加沙地帶開展的一次定點行動中，找到了巴勒斯坦武裝組織哈馬斯軍事領導人辛瓦爾（Mohammed Sinwar）的遺體。



根據聲明，辛瓦爾的遺體是在位於加沙地帶南部汗尤尼斯的歐洲醫院地下隧道內找到的。

聲明說，在以軍與以安全部門5月13日展開的聯合行動中，辛瓦爾與哈馬斯拉法旅指揮官沙巴納一同被打死，當時他們藏匿在以軍部隊目前正在展開行動的「地下指揮和控制中心」內。在對地下隧道的搜查中，以軍還發現了辛瓦爾和沙巴納的一些物品。

根據聲明，以軍在行動中還發現了其他巴勒斯坦武裝人員的遺體，目前正在對其身份進行審查。

5月31日，以色列國防軍和以色列國家安全總局（辛貝特）發表聲明，確認穆罕默德·辛瓦爾在以軍日前對汗尤尼斯的空襲中喪生。

辛瓦爾是哈馬斯軍事組織中資歷最深、級別最高的成員之一，曾在2023年10月7日襲擊以色列事件中擔任行動長官，在參與策劃並實施該次襲擊中發揮重要作用。

辛瓦爾是已故哈馬斯領導人Yahya Sinwar的弟弟。去年Yahya Sinwar和哈馬斯原軍事部門首領戴夫在以軍行動中死亡後，辛瓦爾成為哈馬斯在加沙地帶的軍事部門領導人。