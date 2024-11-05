伊朗媒體：哈馬斯領袖辛瓦爾遭擊斃前3天未進食
撰文：蕭通
出版：更新：
伊朗媒體11月4日報道，根據以色列法醫經驗屍發現，哈馬斯領袖辛瓦爾（Yahya Sinwar）於10月16日遭以軍擊斃前，已經3天沒有進食，相關消息未獲以色列官方證實。有評論認為，此細節或證明以色列對加沙進行「飢餓戰爭」，也駁斥哈馬斯成員為個人挪用人道物資及糧食的說法。
+5
據伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）及伊朗邁赫爾通訊社（Mehr News Agency，MNA）報道，辛瓦爾的屍檢結果顯示，他在死前的最後72小時內沒有吃任何東西。而在遇襲後，辛瓦爾最初存活了幾個小時，但最終槍傷造成的嚴重腦損傷而死亡。
報道援引以色列國家法醫研究所所長Chen Kugel透露，由於辛瓦爾此前曾在以色列被囚，因此留有醫療記錄。當局摘除辛瓦爾屍體的一根手指，經進行DNA檢測確認身份。
自家竟變哈馬斯領袖辛瓦爾葬身之地 加沙男見影片嚇傻：是我屋企哈馬斯襲以前夕影片曝光 以軍：辛瓦爾棄巴人攜家人藏地道｜有片辛瓦爾遭以軍擊斃 伊朗最高領袖哈梅內伊：哈馬斯繼續存在賀錦麗力挽阿拉伯選票：「辛瓦爾之死必須是一個轉捩點」辛瓦爾遭擊斃 哈馬斯繼任領袖或身處卡塔爾 料將加強與伊朗關係