內塔尼亞胡：哈馬斯加沙地帶高級軍事指揮官辛瓦爾已死亡

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周三（28日）表示，哈馬斯加沙地帶高級軍事指揮官辛瓦爾（Mohammad Sinwar）已死亡。



沙特電視台Al-Hadas於18日報道，哈馬斯旗下武裝組織的實際指揮官辛瓦爾（Mohammed Sinwar）的屍體，在汗尤尼斯的一條地道中被發現。

報道指，以色列13日空襲加沙南部汗尤尼斯（KhanYounis）的歐洲醫院（European Hospital）及周邊範圍，至少28人死亡，數十人受傷。當時有消息人士指，以軍圖藉今次行動暗殺哈馬斯已故領導人領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar）的兄弟、現任領導人穆罕默德·辛瓦爾，且事前沒有向美國通報 。

據報導，以軍還發現了穆罕默德·辛瓦爾10名助手的屍體。還有證據表明，哈馬斯旗下武裝組織拉法旅的指揮官沙巴納（Mohammad Shabana）也在這次空襲中喪生。惟以色列至今還沒有證實穆罕默德·辛瓦爾或沙巴納的死亡。

以色列官員早前表示，穆罕默德·辛瓦爾在與哈馬斯就釋放人質進行談判方面態度頑固，是達成停火協議的障礙。