白宮發言人被問對韓國大選看法　手忙腳亂摷文件口啞啞｜有片

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）近日一場新聞發布會的影片在網上瘋傳，有美國評論認為，這段對話完美地展示了特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的外交策略。從影片可見，有記者問萊維特對韓國大選結果是否有任何回應。儘管萊維特嘴巴說「有」，其後卻慌忙地翻弄手上的文件，然後尷尬地表示「沒有回應」，最後嘗試「以笑遮醜」跳去下一個問題。



白宮發言人萊維特面對記者有關韓國大選的提問，顯得毫無準備：

從影片可見，在6月4日的白宮記者會上，有媒體問萊維特，白宮對韓國總統大選是否有任何回應。代表共同民主黨的李在明在3日的總統大選中擊敗代表國民力量黨的金文洙。

萊維特會到：「是的，我們有。事實上，讓我找一找，應該在這裡的。」萊維特其後低頭翻閱面前的文件夾。

萊維特其後一臉尷尬地表示「謝謝，我們並沒有回應，但我（稍後）會幫你找到的。」

萊維特嘗試以笑帶過這個尷尬瞬間，並直接跳去下一位記者的提問。

《赫芬頓郵報》（Huffington Post）引述評論人士指，這突顯了特朗普的團隊對國際大事缺乏準備和關注。

報道指，萊維特年僅27歲，今年1月20日上任時是白宮史上最年輕的發言人。